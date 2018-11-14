В Нидерландах обеспокоены тем, что Италия не выполнила требований Еврокомиссии

По словам министра финансов Нидерландов, план правительства не принесет экономического роста
Министр финансов Нидерландов Вопке Хекстра разочарован тем, что итальянское правительство не выполнило требования Европейской комиссии внести существенные изменения в свой бюджетный план на следующий год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.
По его словам, "очень разочаровывает то, что Италия не пересмотрела свой бюджетный план".
"Государственные финансы Италии разбалансированы, и план правительства не принесет устойчивого экономического роста", - отметил он и добавил, что следующие шаги - за Европейской комиссией.
Напомним, Европейская комиссия усилила давление на Италию, раскритиковав проект бюджета страны на 2019 год, который Брюссель назвал беспрецедентным нарушением бюджетных правил ЕС.
ЕК направила Риму письмо с предупреждением, что стало первым формальным шагом процесса, который может привести к отклонению проекта бюджета Брюсселем и штрафу.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Италия предложит Европейскому Союзу ослабить санкции против РФ, в частности возобновить финансирование малого и среднего частного бизнеса в России.