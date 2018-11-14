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У Нідерландах стурбовані тим, що Італія не виконала вимог Єврокомісії

Новини » Політика    14.11.2018 - 16:47
У Нідерландах стурбовані тим, що Італія не виконала вимог Єврокомісії
Фото: Вопке Хекстра (Government.nl)

За словами міністра фінансів Нідерландів, план уряду не принесе економічного зростання

Міністр фінансів Нідерландів Вопке Хекстра розчарований тим, що італійський уряд не виконав вимоги Європейської комісії внести суттєві зміни в свій бюджетний план на наступний рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

За його словами, "дуже розчаровує те, що Італія не переглянула свій бюджетний план".

"Державні фінанси Італії розбалансовані, і план уряду не принесе сталого економічного зростання", - зазначив він і додав, що наступні кроки - за Європейською комісією.

Нагадаємо, Європейська комісія посилила тиск на Італію, розкритикувавши проект бюджету країни на 2019 рік, який Брюссель назвав безпрецедентним порушенням бюджетних правил ЄС.

ЕК направила Риму лист з попередженням, що стало першим формальним кроком процесу, який може призвести до відхилення проекту бюджету Брюсселем і штрафу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Італія запропонує Європейського Союзу послабити санкції проти РФ, зокрема відновити фінансування малого та середнього приватного бізнесу в Росії.

 

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