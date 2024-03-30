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В Нідерландах невідомий захопив заручників, евакуйовано 150 будинків

Фото: в Нідерландах невідомий захопив заручників, евакуйовано 150 будинків (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В одному з нідерландських міст невідомий захопив у заручники людей. Правоохоронці евакували близько 150 будинків поблизу місця подій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

За словами речника поліції Саймона Клока, людей утримують у заручниках у місті Еде, втім він відмовився надати більш детальну інформацію. У тому ж числі він не розкрив кількість заручників. 

У своєму Twitter-акаунті правоохоронці відзначили, що "на даний момент немає ніяких ознак терористичного мотиву".

Як пише видання, загалом було евакуйовано 150 будинків довкола місця подій. Правоохоронці пояснили це рішення тим, що в районі перебуває людина, "яка може становити небезпеку для себе або інших".

На знімках та відео можна побачити правоохоронці та пожежників, які оточили вулицю. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як в Туреччині невідомий увірвався в головну будівлю заводу американської компанії Procter and Gamble і захопив у заручники людей.

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