В Нідерландах невідомий захопив заручників, евакуйовано 150 будинків

За словами речника поліції Саймона Клока, людей утримують у заручниках у місті Еде, втім він відмовився надати більш детальну інформацію. У тому ж числі він не розкрив кількість заручників.

У своєму Twitter-акаунті правоохоронці відзначили, що "на даний момент немає ніяких ознак терористичного мотиву".

Як пише видання, загалом було евакуйовано 150 будинків довкола місця подій. Правоохоронці пояснили це рішення тим, що в районі перебуває людина, "яка може становити небезпеку для себе або інших".

На знімках та відео можна побачити правоохоронці та пожежників, які оточили вулицю.