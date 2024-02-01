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У Туреччині чоловік захопив у заручники працівників заводу: на знак протесту проти війни у Газі

Четвер 01 лютого 2024 15:50
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У Туреччині чоловік захопив у заручники працівників заводу: на знак протесту проти війни у Газі Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У турецькому місті Коджаелі невідомий увірвався в головну будівлю заводу американської компанії Procter and Gamble і захопив у заручники людей, які там перебували. На місце події було направлено поліцію спеціального призначення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

Видання повідомляє, що невідомий увійшов у головну будівлю фабрики в Гебзі сьогодні близько 15:00 з пістолетом у руках. Імовірно, підозрюваний узяв у заручники працівників фабрики на знак протесту проти ізраїльських атак на Сектор Газа.

Після отримання повідомлення в район було направлено велику кількість поліцейських і медичних бригад. Губернатор Коджаелі Седдар Явуз також вирушив у регіон для отримання інформації.

Поліція спеціального призначення також була розгорнута перед фабрикою.

Вулиця, на якій розташована фабрика, була закрита для транспорту і пішоходів.

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