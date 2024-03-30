В Нидерландах неизвестный захватил заложников, эвакуировано 150 домов

В одном из нидерландских городов неизвестный захватил в заложники людей. Правоохранители эвакуировали около 150 домов вблизи места событий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
По словам представителя полиции Саймона Клока, людей удерживают в заложниках в городе Эде, впрочем, он отказался предоставить более подробную информацию. В том же числе он не раскрыл количество заложников.
В своем Twitter-аккаунте правоохранители отметили, что "на данный момент нет никаких признаков террористического мотива".
La ville neerlandaise d #Ede a évacué environ 150 maisons dans la zone del incident - médias locaux. #Netherlands #PaysBas #attentat #terrorisme #terrorist #crime #victimes #ManishaRani #RCBvsKKR #thepassion pic.twitter.com/MbAJfWRsAP — Le Belligérant (@lebelligerant) 30 марта, 2024
Как пишет издание, всего было эвакуировано 150 домов вокруг места событий. Правоохранители объяснили это решение тем, что в районе находится человек, "который может представлять опасность для себя или других".
На снимках и видео можно увидеть правоохранителей и пожарных, которые окружили улицу.
Dutch bomb hostages held in cafe
Hostages been been taken in cafe in the east of Netherlands, although initial reports haven't indicated who is holding them or why.
Область будет been cordoned off, nearest houses have been evacuated, local media write. pic.twitter.com/lzr4PKfxvd — Lesley Kanofski (@KanofskiLoy) 30 марта, 2024
Напомним, РБК-Украина писало о том, как в Турции неизвестный ворвался в главное здание завода американской компании Procter and Gamble и захватил в заложники людей.
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