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В Нидерландах неизвестный захватил заложников, эвакуировано 150 домов

Фото: в Нидерландах неизвестный захватил заложников, эвакуировано 150 домов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В одном из нидерландских городов неизвестный захватил в заложники людей. Правоохранители эвакуировали около 150 домов вблизи места событий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

По словам представителя полиции Саймона Клока, людей удерживают в заложниках в городе Эде, впрочем, он отказался предоставить более подробную информацию. В том же числе он не раскрыл количество заложников. 

В своем Twitter-аккаунте правоохранители отметили, что "на данный момент нет никаких признаков террористического мотива".

Как пишет издание, всего было эвакуировано 150 домов вокруг места событий. Правоохранители объяснили это решение тем, что в районе находится человек, "который может представлять опасность для себя или других".

На снимках и видео можно увидеть правоохранителей и пожарных, которые окружили улицу. 

Напомним, РБК-Украина писало о том, как в Турции неизвестный ворвался в главное здание завода американской компании Procter and Gamble и захватил в заложники людей.

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