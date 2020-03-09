В Нидерландах начался судебный процесс по делу MH17

В Нидерландах началось первое судебное заседание по подозреваемым в деле сбития самолета рейса МН17. Об этом сообщает издание NOS.

На скамье подсудимых трое граждан России и один украинец - Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.

Ожидается, что слушания будут проходить с 9 по 13 марта, с 23 по 27 марта, с 8 июня по 3 июля, с 31 августа по 13 ноября и с 1 февраля по 26 марта 2021 года. Вместе с тем, не исключено, что заседания могут отменяться или переноситься.

Напомним, 17 июля 2014 года на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. Самолет выполнял рейс "Амстердам - Куала-Лумпур". Большинство погибших - 196 человек - были гражданами Нидерландов.

Отметим, Государственный департамент США приветствует начало уголовного процесса в Нидерландах в деле сбития рейса MH17 компании Malaysia Airlines.

Во внешнеполитическом ведомстве США напомнили о резолюции Совета Безопасности ООН, согласно которой понести ответственность должны все виновные лица.

Добавим, уголовное дело по авиакатастрофе MH17 на Донбассе содержит около 36 тысяч страниц.