В Нидерландах министр подал в отставку

В Нидерландах министр по вопросам миграции Марк Харберс подал заявление об отставке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Причиной такого шага стала статистика о преступлениях, совершаемых в стране искателями убежища, которую Харберс сообщил парламенту. В докладе были выделены отдельные категории для нетяжелых преступлений вроде краж в магазинах. При этом данные по ряду серьезных правонарушений - в частности, преступлений сексуального характера и убийств - приводились в одной общей категории "другие" без какой-либо классификации.

Марк Харберс заявил, что берет на себя "полную ответственность" за то, что "неправильно проинформировал парламент". Однако министр отрицает преднамеренность своих действий.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что уважает решение Харберса и выразил "невероятное сожаление" из-за того, что "кабинет министров должен попрощаться с этим талантливым и преданным своему делу либералом".

Напомним, РБК-Украина сообщало, что Германия и Нидерланды приостановили подготовку военнослужащих в Ираке из-за усиления напряженности между США и Ираном. Государственный департамент США приказал всем госслужащим, которые не связаны с оперативной работой, немедленно покинуть Ирак. Нидерланды и Германия пока не отзывали своих дипломатов из Ирака.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте позвонил Владимиру Зеленскому и поздравил его с победой на президентских выборах. В разговоре с Зеленским он поднял вопросы стабильности в регионе и необходимости прогресса в расследовании катастрофы MH17.