Германия и Нидерланды приостановили военные миссии в Ираке

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Нидерланды и Германия пока не отзывали своих дипломатов из Ирака

Германия и Нидерланды приостановили подготовку военнослужащих в Ираке из-за усиления напряженности между США и Ираном. Об этом сообщает AP.

Государственный департамент США приказал всем госслужащим, которые не связаны с оперативной работой, немедленно покинуть Ирак. Нидерланды и Германия пока не отзывали своих дипломатов из Ирака.

Представитель Министерства обороны Германии Йенс Флосдорф заявил, что Берлин при принятии решения "ориентируется на страны-партнеры, которые предприняли аналогичные шаги".

Он подчеркнул, что "конкретной угрозы нет". По его словам, военная миссия в Ираке может возобновиться через несколько дней.

Нидерландские военные также приостановили миссию по подготовке курдских солдат в Эрбиле. Решение о приостановлении военной миссии было принято командиром международной коалиции из-за существующей угрозы для их безопасности.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео совершил незапланированный мимолетный визит в Ирак на фоне растущей напряженности в отношениях с Ираном. Помпео ранее отменил поездку в Берлин для встречи с иракскими лидерами. В Багдаде госсекретарь США провел 4 часа. Визит состоялся через несколько дней после размещения американского авианосца в регионе.