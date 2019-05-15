ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Германия и Нидерланды приостановили военные миссии в Ираке

Новости » В мире    15.05.2019 - 19:00
Германия и Нидерланды приостановили военные миссии в Ираке
Иллюстративное фото (twitter.com dw)

Нидерланды и Германия пока не отзывали своих дипломатов из Ирака

Германия и Нидерланды приостановили подготовку военнослужащих в Ираке из-за усиления напряженности между США и Ираном. Об этом сообщает AP.

Государственный департамент США приказал всем госслужащим, которые не связаны с оперативной работой, немедленно покинуть Ирак. Нидерланды и Германия пока не отзывали своих дипломатов из Ирака.

Представитель Министерства обороны Германии Йенс Флосдорф заявил, что Берлин при принятии решения "ориентируется на страны-партнеры, которые предприняли аналогичные шаги".

Он подчеркнул, что "конкретной угрозы нет". По его словам, военная миссия в Ираке может возобновиться через несколько дней.

Нидерландские военные также приостановили миссию по подготовке курдских солдат в Эрбиле. Решение о приостановлении военной миссии было принято командиром международной коалиции из-за существующей угрозы для их безопасности.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео совершил незапланированный мимолетный визит в Ирак на фоне растущей напряженности в отношениях с Ираном. Помпео ранее отменил поездку в Берлин для встречи с иракскими лидерами. В Багдаде госсекретарь США провел 4 часа. Визит состоялся через несколько дней после размещения американского авианосца в регионе.

В Иране заявили, что не хотят войны с США Коалиция США в Ираке повысила боевую готовность из-за угроз от Ирана
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиНидерландыГерманияИрак
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь