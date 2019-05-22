ru
ua

У Нідерландах міністр подав у відставку


Причиною відставки Марка Харберса стала статистика про злочини, скоєних в країні шукачами притулку

В Нідерландах міністр з питань міграції Марк Харберс подав заяву про відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Причиною такого кроку стала статистика про злочини, скоєних в країні шукачами притулку, яку Харберс повідомив парламенту. У доповіді були виділені окремі категорії нетяжких злочинів начебто крадіжок в магазинах. При цьому дані по ряду серйозних правопорушень, зокрема злочинів сексуального характеру і вбивств - приводилися в однієї загальної категорії "інші" без будь-якої класифікації.

Марк Харберс заявив, що бере на себе "повну відповідальність" за те, що "неправильно поінформував парламент". Однак міністр заперечує навмисність своїх дій.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що поважає рішення Харберса і висловив "неймовірне жаль" з-за того, що "кабінет міністрів повинен попрощатися з цим талановитим і відданим своїй справі лібералом".

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що Німеччина і Нідерланди призупинили підготовку військовослужбовців в Іраку з-за посилення напруженості між США і Іраном. Державний департамент США наказав всім держслужбовцям, які не пов'язані з оперативною роботою, негайно покинути Ірак. Нідерланди і Німеччина поки не відкликали своїх дипломатів з Іраку.

Раніше прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зателефонував Володимиру Зеленському та привітав його з перемогою на президентських виборах. У розмові з Зеленським він підняв питання стабільності в регіоні та необхідності прогресу в розслідуванні катастрофи MH17.

Глава АП запропонував референдум про діалог з Росією ЗЕЛЕНСЬКИЙ ОГОЛОСИВ ПРО РОЗПУСК ВЕРХОВНОЇ РАДИ
Читати всі новини