У Нідерландах домовилися про уряд меншості після парламентських виборів

Угода була укладена більш ніж через два місяці після парламентських виборів.

Лідери трьох партій запросили представників кількох опозиційних фракцій для обговорення можливої підтримки, адже у Палаті представників їм бракує 10 місць для більшості.

"Новому кабінету міністрів буде важко працювати. Але ми віримо, що зможемо це зробити", - сказав лідер парламентської фракції D66 Роб Єттен.

Праволіберали з VVD пропонували включити до коаліції радикально праву партію Ja21, яка має 9 із 10 необхідних місць, проте D66 виступила проти через політичні розбіжності.

D66 та Ja21 мають принципові відмінності у питаннях клімату, викидів азоту, надання притулку та співпраці в ЄС.

Видання зазначає, що, на відміну від Данії та Швеції, Нідерланди не мають традиції урядів меншості.

Опозиційні партії критично відреагували на заплановане створення уряду меншості. JA21 називає це втраченою можливістю, PVV вважає, що наступного року знову відбудуться вибори, а GroenLinks-PvdA називає це "ризикованим політичним експериментом".