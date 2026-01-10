В Нидерландах договорились о правительстве меньшинства после парламентских выборов

Соглашение было заключено более чем через два месяца после парламентских выборов.

Лидеры трех партий пригласили представителей нескольких оппозиционных фракций для обсуждения возможной поддержки, ведь в Палате представителей им не хватает 10 мест для большинства.

"Новому кабинету министров будет трудно работать. Но мы верим, что сможем это сделать", - сказал лидер парламентской фракции D66 Роб Йеттен.

Праволибералы из VVD предлагали включить в коалицию радикально правую партию Ja21, которая имеет 9 из 10 необходимых мест, однако D66 выступила против из-за политических разногласий.

D66 и Ja21 имеют принципиальные различия в вопросах климата, выбросов азота, предоставления убежища и сотрудничества в ЕС.

Издание отмечает, что, в отличие от Дании и Швеции, Нидерланды не имеют традиции правительств меньшинства.

Оппозиционные партии критически отреагировали на запланированное создание правительства меньшинства. JA21 называет это упущенной возможностью, PVV считает, что в следующем году снова состоятся выборы, а GroenLinks-PvdA называет это "рискованным политическим экспериментом".