В Нидерландах договорились о правительстве меньшинства после парламентских выборов

Иллюстративное фото: в Нидерландах договорились о правительстве меньшинства (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В Нидерландах леволиберальная партия D66, христианские демократы CDA и праволиберальные VVD достигли соглашения о создании правительства меньшинства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание NOS.

Соглашение было заключено более чем через два месяца после парламентских выборов.

Лидеры трех партий пригласили представителей нескольких оппозиционных фракций для обсуждения возможной поддержки, ведь в Палате представителей им не хватает 10 мест для большинства.

"Новому кабинету министров будет трудно работать. Но мы верим, что сможем это сделать", - сказал лидер парламентской фракции D66 Роб Йеттен.

Праволибералы из VVD предлагали включить в коалицию радикально правую партию Ja21, которая имеет 9 из 10 необходимых мест, однако D66 выступила против из-за политических разногласий.

D66 и Ja21 имеют принципиальные различия в вопросах климата, выбросов азота, предоставления убежища и сотрудничества в ЕС.

Издание отмечает, что, в отличие от Дании и Швеции, Нидерланды не имеют традиции правительств меньшинства.

Оппозиционные партии критически отреагировали на запланированное создание правительства меньшинства. JA21 называет это упущенной возможностью, PVV считает, что в следующем году снова состоятся выборы, а GroenLinks-PvdA называет это "рискованным политическим экспериментом".

 

Парламентские выборы в Нидерландах

Как писало РБК-Украина, в Нидерландах 29 октября состоялись досрочные выборы в парламент. Они имеют несколько особенностей. Там едва ли не самый низкий избирательный порог в мире - чтобы пройти в парламент, партии достаточно набрать 0,67% голосов избирателей.

Это привело к тому, что в реальности ни одно монобольшинство в парламенте страны невозможно, поскольку проходит очень большое количество политических сил. Поэтому партии чаще всего создают коалицию, причем право формировать ее принадлежит партии, которую признали победителем выборов.

Как выборы в Нидерландах влияют на Украину - читайте в материале РБК-Украина.

