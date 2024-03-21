В Нідерландах атакували посольство Ізраїля, нападника затримали

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання NOS .

Інцидент стався близько о 10:50 за місцевим часом (11:50 за київським часом). Як розповіли в поліції, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, втім, палаючий предмет, який кинули в бік посольства - завдав будівлі незначні пошкодження.

Зокрема правоохоронці вже затримали ймовірного нападника, а будівлю посольства було оточено.