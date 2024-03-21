В Нідерландах атакували посольство Ізраїля, нападника затримали
У посольство Ізраїлю в нідерландській Гаазі, кинули палаючий предмет. Правоохоронці затримали підозрюваного.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання NOS.
Інцидент стався близько о 10:50 за місцевим часом (11:50 за київським часом). Як розповіли в поліції, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, втім, палаючий предмет, який кинули в бік посольства - завдав будівлі незначні пошкодження.
Зокрема правоохоронці вже затримали ймовірного нападника, а будівлю посольства було оточено.
"Неприйнятно, щоб такий напад стався в Нідерландах. Це доводить небезпечні наслідки тривожної тенденції зростання ненависті та підбурювання. Цю ненависть не можна терпіти", - заявило посольство Ізраїля в Нідерландах.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як у Молдові 54-річний чоловік кинув два коктейлі "Молотова" на територію посольства Росії, коли в будівлі відкрили виборчу дільницю для голосування.
Зокрема на початку грудня 2023 року посольство США в іракському Багдаді потрапило під ракетний обстріл.
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