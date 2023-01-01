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В Нідерландах 20 людей потрапили до лікарні через феєрверки

Фото: в Нідерландах 20 людей потрапили до лікарні через феєрверки (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

До Роттердамської офтальмологічної лікарні в Нідерландах потрапило 20 людей через феєрверки на честь зустрічі Нового року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

Станом на 1 січня в Роттердамській офтальмологічній лікарні було зареєстровано 20 людей

Нагадаємо, в Україні використання піротехніки заборонено. У новорічні свята ця заборона також залишається чинною. В Нацполіції наголосили, що за феєрверки в Новорічну ніч буде миттєве покарання.

За нехтування заборони на феєрверки у Києві правоохоронці затримали чоловіка, який у новорічну ніч запускав салюти у Подільському районі. Тепер йому загрожує п'ять років в'язниці.

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