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В Нидерландах 20 человек попали в больницу из-за фейерверков

Фото: в Нидерландах 20 человек попали в больницу из-за фейерверков (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В Роттердамскую офтальмологическую больницу в Нидерландах попали 20 человек из-за фейерверков в честь встречи Нового года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

По состоянию на 1 января в Роттердамской офтальмологической больнице было зарегистрировано 20 человек

Напомним, в Украине использование пиротехники запрещено. В новогодние праздники этот запрет также остается в силе. В Нацполиции отметили, что за фейерверки в Новогоднюю ночь последует мгновенное наказание.

За пренебрежение к запрету на фейерверки в Киеве правоохранители задержали мужчину, который в новогоднюю ночь запускал салюты в Подольском районе. Теперь ему грозит пять лет тюрьмы.

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