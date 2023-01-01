В Нидерландах 20 человек попали в больницу из-за фейерверков

В Роттердамскую офтальмологическую больницу в Нидерландах попали 20 человек из-за фейерверков в честь встречи Нового года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS .

По состоянию на 1 января в Роттердамской офтальмологической больнице было зарегистрировано 20 человек

Напомним, в Украине использование пиротехники запрещено. В новогодние праздники этот запрет также остается в силе. В Нацполиции отметили, что за фейерверки в Новогоднюю ночь последует мгновенное наказание.

За пренебрежение к запрету на фейерверки в Киеве правоохранители задержали мужчину, который в новогоднюю ночь запускал салюты в Подольском районе. Теперь ему грозит пять лет тюрьмы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.