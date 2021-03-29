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Ничья Украины и другие матчи отбора на ЧМ-2022

Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня состоялись заключительные матчи второго тура отбора на Чемпионат мира-2022. Украинцы в своем поединке не сумел удержать победный результат в матче с финнами.

Подробнее о ситуациях в группах - в материале РБК-Украина.

Так, сегодня состоялись матчи в группах B, C, D, F, I и J:

Группа B

Грузия - Испания 1:2

Косово - Швеция 0:3

Группа C

Болгария - Италия 0:2

Швейцария - Литва 1:0

Группа D

Казахстан - Франция 0:2

УКРАИНА - Финляндия 1:1

Группа F

Дания - Молдова 8:0

Австрия - Фарерские Острова 3:1

Израиль - Шотландия 1:1

Группа I

Албания - Англия 0:2

Сан-Марино - Венгрия 0:3

Польша - Андорра 3:0

Группа J

Армения - Исландия 2:0

Северная Македония - Лихтенштейн 5:0

Румыния - Германия 0:1

Вчера состоялись матчи в группах A, E, G, H:

Группа A

Сербия - Португалия 2:2

Ирландия - Люксембург 0:1

Группа E

Чехия - Бельгия 1:1

Беларусь - Эстония 4:2

Группа G

Черногория - Гибралтар 4:1

Норвегия - Турция 0:3

Нидерланды - Латвия 2:0

Группа H

Россия - Словения 2:1

Хорватия - Кипр 1:0

Словакия - Мальта 2:2

Напомним, Украина в матче с Финляндией забила первой, но за три минуты до конца "привезла" себе пенальти и пропустила.

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