Ничья Украины и другие матчи отбора на ЧМ-2022

Сегодня состоялись заключительные матчи второго тура отбора на Чемпионат мира-2022. Украинцы в своем поединке не сумел удержать победный результат в матче с финнами.
Подробнее о ситуациях в группах - в материале РБК-Украина.
Так, сегодня состоялись матчи в группах B, C, D, F, I и J:
Группа B
Грузия - Испания 1:2
Косово - Швеция 0:3
Группа C
Болгария - Италия 0:2
Швейцария - Литва 1:0
Группа D
Казахстан - Франция 0:2
УКРАИНА - Финляндия 1:1
Группа F
Дания - Молдова 8:0
Австрия - Фарерские Острова 3:1
Израиль - Шотландия 1:1
Группа I
Албания - Англия 0:2
Сан-Марино - Венгрия 0:3
Польша - Андорра 3:0
Группа J
Армения - Исландия 2:0
Северная Македония - Лихтенштейн 5:0
Румыния - Германия 0:1
Вчера состоялись матчи в группах A, E, G, H:
Группа A
Сербия - Португалия 2:2
Ирландия - Люксембург 0:1
Группа E
Чехия - Бельгия 1:1
Беларусь - Эстония 4:2
Группа G
Черногория - Гибралтар 4:1
Норвегия - Турция 0:3
Нидерланды - Латвия 2:0
Группа H
Россия - Словения 2:1
Хорватия - Кипр 1:0
Словакия - Мальта 2:2
Напомним, Украина в матче с Финляндией забила первой, но за три минуты до конца "привезла" себе пенальти и пропустила.