Нічия України та інші матчі відбору на ЧС-2022

Сьогодні відбулися завершальні матчі другого туру відбору на Чемпіонат світу-2022. Українці у своєму поєдинку не зумів втримати переможний результат у матчі з фінами.
Детальніше про ситуації в групах - в матеріалі РБК-Україна.
Так, сьогодні відбулися матчі в групах B, C, D, F, I та J:
Група B
Грузія - Іспанія 1:2
Косово - Швеція 0:3
Група C
Болгарія - Італія 0:2
Швейцарія - Литва 1:0
Група D
Казахстан - Франція 0:2
УКРАЇНА - Фінляндія 1:1
Група F
Данія - Молдова 8:0
Австрія - Фарерські Острови-3:1
Ізраїль - Шотландія 1:1
Група I
Албанія - Англія 0:2
Сан-Марино - Угорщина 0:3
Польща - Андорра 3:0
Група J
Вірменія - Ісландія 2:0
Північна Македонія - Ліхтенштейн 5:0
Румунія - Німеччина 0:1
Вчора відбулися матчі у групах A, E, G, H:
Група A
Сербія - Португалія 2:2
Ірландія - Люксембург 0:1
Група E
Чехія - Бельгія 1:1
Білорусь - Естонія 4:2
Група G
Чорногорія - Гібралтар 4:1
Норвегія - Туреччина 0:3
Нідерланди - Латвія 2:0
Група H
Росія - Словенія 2:1
Хорватія - Кіпр 1:0
Словаччина - Мальта 2:2
Нагадаємо, Україна в матчі з Фінляндією забила першою, але за три хвилини до кінця "привезла" собі пенальті і пропустила.