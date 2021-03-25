Украина играет вничью с Францией и другие результаты первого тура отбора на ЧМ-2022
Фото: кубок мира (fifa.com)
В четверг, 24 марта, стартовал отбор на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году. В этот день играли матчи в пяти группах - А, D, E, G, H.
Подробнее о результатах - в материале РБК-Украина.
Всего было сыграно 12 матчей:
Группа А
- Португалия - Азербайджан 1:0
- Сербия - Ирландия 3:2
Группа D
- Франция - УКРАИНА 1:1
- Финляндия - Босния 2:2
Группа E
- Бельгия - Уэльс 3:1
- Эстония - Чехия 2:6
Группа G
- Турция - Нидерланды 4:2
- Гибралтар - Норвегия 0:3
- Латвия - Черногория 1:2
Группа H
- Словения - Хорватия 1:0
- Мальта - Россия 1:3
- Кипр - Словакия 0:0
Напомним, Украина смогла добыть ничью с Францией благодаря голу Сидорчука-Кимпамбе - после удара украинца мяч попал в ногу француза и залетел в ворота. У Франции отметился Гризманн.
Следующие матчи в отборе на ЧМ-2022 Украина проведет с Финляндией и Казахстаном 28 и 31 марта.