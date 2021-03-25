Украина играет вничью с Францией и другие результаты первого тура отбора на ЧМ-2022

В четверг, 24 марта, стартовал отбор на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году. В этот день играли матчи в пяти группах - А, D, E, G, H.

Подробнее о результатах - в материале РБК-Украина.

Всего было сыграно 12 матчей:

Напомним, Украина смогла добыть ничью с Францией благодаря голу Сидорчука-Кимпамбе - после удара украинца мяч попал в ногу француза и залетел в ворота. У Франции отметился Гризманн.

Следующие матчи в отборе на ЧМ-2022 Украина проведет с Финляндией и Казахстаном 28 и 31 марта.