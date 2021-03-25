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Украина играет вничью с Францией и другие результаты первого тура отбора на ЧМ-2022

Новина українською → Четверг 25 марта 2021 00:25
Украина играет вничью с Францией и другие результаты первого тура отбора на ЧМ-2022 Фото: кубок мира (fifa.com)
Автор: Игорь Литвиненко

В четверг, 24 марта, стартовал отбор на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году. В этот день играли матчи в пяти группах - А, D, E, G, H.

Подробнее о результатах - в материале РБК-Украина.

Всего было сыграно 12 матчей:

Группа А

  • Португалия - Азербайджан 1:0
  • Сербия - Ирландия 3:2

Группа D

  • Франция - УКРАИНА 1:1
  • Финляндия - Босния 2:2

Группа E

  • Бельгия - Уэльс 3:1
  • Эстония - Чехия 2:6

Группа G

  • Турция - Нидерланды 4:2
  • Гибралтар - Норвегия 0:3
  • Латвия - Черногория 1:2

Группа H

  • Словения - Хорватия 1:0
  • Мальта - Россия 1:3
  • Кипр - Словакия 0:0

Напомним, Украина смогла добыть ничью с Францией благодаря голу Сидорчука-Кимпамбе - после удара украинца мяч попал в ногу француза и залетел в ворота. У Франции отметился Гризманн.

Следующие матчи в отборе на ЧМ-2022 Украина проведет с Финляндией и Казахстаном 28 и 31 марта.

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