"Нічого про Україну без України": фон Дер Ляйєн після розмови із Зеленським

За її словами, з першого дня Європа стояла поруч з Україною перед обличчям російської агресії.

"Ми працюємо над справедливим та стійким миром з Україною та для України разом з нашими друзями та партнерами. Сьогодні ми обговорили поточну ситуацію і чітко усвідомлюємо, що без України про Україну нічого не повинно бути", - написала глава Єврокомісії.

Також фон дер Ляєн додала, що наступними кроками буде зустріч європейських лідерів завтра на полях G20, а потім в Анголі на зустрічі ЄС-АС.