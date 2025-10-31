Нічого "секретного" немає: в МЗС зробили заяву про зустріч "коаліції рішучих" в Іспанії

Зустріч "коаліції рішучих", яка відбудеться 4 листопада в Іспанії - регулярна зустріч на рівні політичних директорів. В ній немає нічого "секретного", як пишуть засоби масової інформації.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого під час брифінгу 31 жовтня.
У відповідь на питання щодо зустрічі в Іспанії, про яку написали, що вона буде секретною, Тихий сказав, що у зустрічі не буде нічого "секретного". А загалом це була "некоректна подача" інформації від видання, яке про це написало.
"Тут некоректна подача інформації від іспанської газети. Це регулярна зустріч на рівні політичних директорів, з відповідним порядком денним, нічого "секретного" та екстраординарного в ній немає. Ми в контакті з іспанською стороною щодо підготовки цієї зустрічі та будемо в контакті за її підсумками", - пояснив він.
Нагадаємо, що іспанське видання El Mundo 31 жовтня написало, що нова зустріч "коаліції рішучих" відбудеться у Мадриді - але вона проводитиметься в закритому форматі. На зустрічі будуть присутні представники 35 держав. Учасники працюватимуть без мобільних телефонів і не розголошуватимуть деталі.
Минула зустріч коаліції відбулася 24 жовтня. За її підсумками прем'єр-міністр Британії Кір Стармер повідомив, що союзники підготували для України план, який планується реалізувати до кінця 2025 року. Стармер також закликав інші країни припинити закупівлі російських ресурсів, "закривавлених війною".
Також президент Франції Еммануель Макрон під час виступу на саміті "коаліції рішучих" заявив, що країни-учасники коаліції мають підтримувати енергетичну стійкість України та посилювати тиск на РФ. А за підсумками зустрічі стало відомо, що Україна отримає додаткові літаки та боєприпаси для систем протиповітряної оборони.