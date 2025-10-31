Ничего "секретного" нет: в МИД сделали заявление о встрече "коалиции решительных" в Испании

Встреча "коалиции решительных", которая состоится 4 ноября в Испании - регулярная встреча на уровне политических директоров. В ней нет ничего "секретного", как пишут средства массовой информации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого во время брифинга 31 октября.
В ответ на вопрос о встрече в Испании, о которой написали, что она будет секретной, Тихий сказал, что во встрече не будет ничего "секретного". А в целом это была "некорректная подача" информации от издания, которое об этом написало.
"Здесь некорректная подача информации от испанской газеты. Это регулярная встреча на уровне политических директоров, с соответствующей повесткой дня, ничего "секретного" и экстраординарного в ней нет. Мы в контакте с испанской стороной по подготовке этой встречи и будем в контакте по ее итогам", - пояснил он.
Напомним, что испанское издание El Mundo 31 октября написало, что новая встреча "коалиции решительных" состоится в Мадриде - но она будет проводиться в закрытом формате. На встрече будут присутствовать представители 35 государств. Участники будут работать без мобильных телефонов и не будут разглашать детали.
Прошлая встреча коалиции состоялась 24 октября. По ее итогам премьер-министр Британии Кир Стармер сообщил, что союзники подготовили для Украины план, который планируется реализовать до конца 2025 года. Стармер также призвал другие страны прекратить закупки российских ресурсов, "окровавленных войной".
Также президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на саммите "коалиции решительных" заявил, что страны-участники коалиции должны поддерживать энергетическую устойчивость Украины и усиливать давление на РФ. А по итогам встречи стало известно, что Украина получит дополнительные самолеты и боеприпасы для систем противовоздушной обороны.