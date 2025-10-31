Ничего "секретного" нет: в МИД сделали заявление о встрече "коалиции решительных" в Испании

В ответ на вопрос о встрече в Испании, о которой написали, что она будет секретной, Тихий сказал, что во встрече не будет ничего "секретного". А в целом это была "некорректная подача" информации от издания, которое об этом написало.

"Здесь некорректная подача информации от испанской газеты. Это регулярная встреча на уровне политических директоров, с соответствующей повесткой дня, ничего "секретного" и экстраординарного в ней нет. Мы в контакте с испанской стороной по подготовке этой встречи и будем в контакте по ее итогам", - пояснил он.