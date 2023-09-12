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Нічого наднового не буде. У Буданова дали прогноз щодо переговорів Путіна з Кім Чен Ином

Вівторок 12 вересня 2023 18:42
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Нічого наднового не буде. У Буданова дали прогноз щодо переговорів Путіна з Кім Чен Ином Фото: Володимир Путін та Кім Чен Ин (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російський диктатор Володимир Путін буде просити про постачання зброї під час зустрічі з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника ГУР Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Нічого наднового там не буде. Путін буде просити. Сам факт дуже красномовний - що люди, які себе називають наддержавою, звертаються до Північної Кореї", - сказав він.

Юсов зазначив, що диктатори будуть обговорювати постачання артилерійських снарядів, зброї та боєкомплектів радянських часів. Тобто йдеться про ті ж речі, які вже обговорював міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час зустрічі з Кім Чен Ином.

"Зараз про це буде просити Путін. Але немає підстав вважати, що всі побажання російського диктатора будуть задоволені", - додав розвідник.

Візит Кім Чен Ина до Росії

Сьогодні Кім Чен Ин прибув з робочим візитом до Росії. Там він планує зустрітися з Путіним.

Американські чиновники повідомляли, що одним з предметів обговорення може стати передача Росії північнокорейської зброї. Зокрема, артилерійських боєприпасів.

За інформацією Financial Times, сторони готові укласти угоду. При цьому джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомляли, що підтвердження цієї інформації немає.

Більше про те, чому Росія хоче союзу з КНДР, можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.

Окрім того, видання дослідило, що пишуть іноземні медіа про візит Кім Чен Ина до Росії.

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Володимир Путін Кім Чен Ин ГУР
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