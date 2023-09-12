Ничего сверхнового не будет. У Буданова дали прогноз по переговорам Путина с Ким Чен Ыном

Российский диктатор Владимир Путин будет просить о поставках оружия во время встречи с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ГУР Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Ничего сверхнового там не будет. Путин будет просить. Сам факт очень красноречив - что люди, которые себя называют сверхдержавой, обращаются к Северной Корее", - сказал он.

Юсов отметил, что диктаторы будут обсуждать поставки артиллерийских снарядов, оружия и боекомплектов советских времен. То есть, речь идет о тех же вещах, которые уже обсуждал министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с Ким Чен Ыном.

"Сейчас об этом будет просить Путин. Но нет оснований полагать, что все пожелания российского диктатора будут удовлетворены", - добавил разведчик.

Визит Ким Чен Ына в Россию

Сегодня Ким Чен Ын прибыл с рабочим визитом в Россию. Там он намерен встретиться с Путиным.

Американские чиновники сообщали, что одним из предметов обсуждения может стать передача России северокорейского оружия. В частности, артиллерийских боеприпасов.

По информации Financial Times, стороны готовы заключить соглашение. При этом источники РБК-Украина в спецслужбах сообщали, что подтверждения этой информации нет.

Больше о том, почему Россия хочет союза с КНДР, можно прочесть в материале РБК-Украина.

Кроме того, издание исследовало, что пишут иностранные медиа о визите Ким Чен Ына в Россию.

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