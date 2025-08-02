У нічному клубі Києва організували вечірку в День жалоби: за справу взялася поліція

Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому зафіксовано проведення вечірки.

Розважальний захід проводили в одному з закладів Голосіївського району у День жалоби за жертвами масованої атаки ворога на столицю, внаслідок якої загинула 31 людина, у тому числі п’ятеро дітей.

Поліцейські прибули на місце події, але двері закладу були зачинені, а персонал відмовився їх відчинити. Правоохоронці провели невідкладний обшук, у ході якого виявили у приміщенні понад 30 відвідувачів та адміністрацію клубу.

Останніх було доставлено до відділку поліції і правоохоронці склали на них адміністративні протоколи за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство) та ст. 185 КУпАП (злісна непокора законній вимозі поліцейського). Порушникам загрожує штраф або до 15 діб адмінарешту.

За фактом вечірки у траурний день також розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство.

Фото: у Києві організували вечірку в День жалоби (t.me/gunpKyiv)