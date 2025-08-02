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В ночном клубе Киева организовали вечеринку в День траура: за дело взялась полиция

Фото: в Киеве организовали вечеринку в День траура (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В клубе Киева организовали вечеринку в День траура по жертвам массированной атаки врага. Полиция начала уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, на котором зафиксировано проведение вечеринки.

Развлекательное мероприятие проводили в одном из заведений Голосеевского района в День траура по жертвам массированной атаки врага на столицу, в результате которой погиб 31 человек, в том числе пятеро детей.

Полицейские прибыли на место происшествия, но двери заведения были закрыты, а персонал отказался их открыть. Правоохранители провели неотложный обыск, в ходе которого обнаружили в помещении более 30 посетителей и администрацию клуба.

Последние были доставлены в отделение полиции и правоохранители составили на них административные протоколы по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство) и ст. 185 КУоАП (злостное неповиновение законному требованию полицейского). Нарушителям грозит штраф или до 15 суток админареста.

По факту вечеринки в траурный день также начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.

 

Фото: в Киеве организовали вечеринку в День траура (t.me/gunpKyiv)

 

Напомним, в ночь на 31 июля массированно атаковали Киев ракетами и дронами. В городе зафиксировали многочисленные повреждения домов, был разрушен подъезд многоэтажки. Больше о последствиях атаки - по ссылке.

После разбора завалов стало известно, что вражеская атака унесла жизни 31 человека, в том числе погибли пятеро детей. В Киеве объявили День траура 1 августа.

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