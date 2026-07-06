Нічний удар по Вишневому пошкодив будівлю податкової: де тепер отримати послуги

Головне: Призупинення прийому: Робота відділення у Вишневому тимчасово зупинена через пошкодження приміщення.

Робота відділення у Вишневому тимчасово зупинена через пошкодження приміщення. Куди звертатися: Платників податків закликають отримувати необхідні послуги в будь-яких найближчих Центрах обслуговування платників (ЦОП).

Платників податків закликають отримувати необхідні послуги в будь-яких найближчих Центрах обслуговування платників (ЦОП). Стан персоналу: Постраждалих серед працівників ДПС немає, проте пошкоджені приватні оселі співробітників, які мешкають у місті.

Удар по Вишневому

Як повідомила в. о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух, через пошкодження приміщення прийом відвідувачів у Вишневому тимчасово призупинено. Водночас громадяни можуть отримати необхідні послуги в будь-якому іншому найближчому Центрі обслуговування платників (ЦОП).

Леся Карнаух наголосила, що удар ворога був спрямований на цивільну інфраструктуру та житлові будинки, де вночі перебували мирні жителі.

"На жаль, пошкоджені і оселі наших співробітників з Головного управління ДПС у Київській області, які мешкають у Вишневому. Але головне - ніхто з працівників не постраждав", - зазначила очільниця ДПС.

Пошкоджена будівля ДПС у Вишневому (фото: Податкова служба/Telegram)

Крім того, очільниця податкової служби висловила співчуття всім, хто постраждав у результаті масованого удару по столиці та області.

"На жаль, є загиблі і поранені. Щирі співчуття всім, хто сьогодні втратив рідних та близьких. І якомога швидшого одужання постраждалим" - додала Карнаух.

Зараз на місцях влучань триває фіксація наслідків ворожої атаки, а податкова служба продовжує забезпечувати сервіси для платників податків через альтернативні точки доступу.