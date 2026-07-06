UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Нічний удар по Вишневому пошкодив будівлю податкової: де тепер отримати послуги

12:15 06.07.2026 Пн
2 хв
Відділення не працює після обстрілу, але послуги можна отримати в іншому місці
aimg Василина Копитко
Серед працівників ДПС постраждалих нема (фото: Податкова служба/Telegram)

Під час масованої атаки російські війська завдали удару по місту Вишневе, внаслідок чого пошкоджень зазнала будівля, де розташовані підрозділи Головного управління ДПС у Київській області та точка доступу Бучанської податкової інспекції.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Податкової служби у Telegram.

Головне:

  • Призупинення прийому: Робота відділення у Вишневому тимчасово зупинена через пошкодження приміщення.
  • Куди звертатися: Платників податків закликають отримувати необхідні послуги в будь-яких найближчих Центрах обслуговування платників (ЦОП).
  • Стан персоналу: Постраждалих серед працівників ДПС немає, проте пошкоджені приватні оселі співробітників, які мешкають у місті.

Удар по Вишневому

Як повідомила в. о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух, через пошкодження приміщення прийом відвідувачів у Вишневому тимчасово призупинено. Водночас громадяни можуть отримати необхідні послуги в будь-якому іншому найближчому Центрі обслуговування платників (ЦОП).

Леся Карнаух наголосила, що удар ворога був спрямований на цивільну інфраструктуру та житлові будинки, де вночі перебували мирні жителі.

"На жаль, пошкоджені і оселі наших співробітників з Головного управління ДПС у Київській області, які мешкають у Вишневому. Але головне - ніхто з працівників не постраждав", - зазначила очільниця ДПС.

Пошкоджена будівля ДПС у Вишневому (фото: Податкова служба/Telegram)

Крім того, очільниця податкової служби висловила співчуття всім, хто постраждав у результаті масованого удару по столиці та області.

Читайте також: Росія атакувала сортувальний термінал "Нової пошти" у Дніпрі: деталі інциденту

"На жаль, є загиблі і поранені. Щирі співчуття всім, хто сьогодні втратив рідних та близьких. І якомога швидшого одужання постраждалим" - додала Карнаух.

Зараз на місцях влучань триває фіксація наслідків ворожої атаки, а податкова служба продовжує забезпечувати сервіси для платників податків через альтернативні точки доступу.

Удар по Києву та області 6 липня

В ніч проти 6 липня Росія запустила по Україні крилаті ракети. Внаслідок атаки сильно постраждав Київ та область. У столиці зруйновано кілька житлових будинків, загинули 11 людей і ще 46 дістали поранення. 7 липня у Києві оголосили жалобу за загиблими.

Удар по Вишневому знищив майже п'ять вулиць, близько 500 людей евакуйювали через загрозу детонації. Пошкоджені десятки будинків, тривають пожежі, чутно детонацію. 26 людей постраждали, троє з них перебувають у важкому стані, ще троє - загинули. Через задимлення якість повітря погіршилась вп'ятеро.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київська областьДПСУАтака дронів