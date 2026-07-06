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Ночной удар по Вишневому повредил здание налоговой: где теперь получить услуги

12:15 06.07.2026 Пн
2 мин
Отделение не работает после обстрела, но услуги можно получить в другом месте
aimg Василина Копытко
Среди работников ГНС пострадавших нет (фото: Налоговая служба/Telegram)

Во время массированной атаки российские войска нанесли удар по городу Вишневое, в результате чего повреждения получили здание, где расположены подразделения Главного управления ГНС в Киевской области и точка доступа Бучанской налоговой инспекции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Налоговой службы в Telegram.

Главное:

  • Приостановка приема: Работа отделения в Вишневом временно остановлена из-за повреждения помещения.
  • Куда обращаться: Налогоплательщиков призывают получать необходимые услуги в любых ближайших Центрах обслуживания плательщиков (ЦОП).
  • Состояние персонала: Пострадавших среди работников ГНС нет, однако повреждены частные дома сотрудников, проживающих в городе.

Удар по Вишневому

Как сообщила и. о. председателя Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух, из-за повреждения помещения прием посетителей в Вишневом временно приостановлен. В то же время, граждане могут получить необходимые услуги в любом другом ближайшем Центре обслуживания плательщиков (ЦОП).

Леся Карнаух отметила, что удар врага был направлен на гражданскую инфраструктуру и жилые дома, где ночью находились мирные жители.

"К сожалению, повреждены и дома наших сотрудников из Главного управления ГНС в Киевской области, проживающих в Вишневом. Но главное - никто из работников не пострадал", - отметила глава ГНС.

Поврежденное здание ГНС в Вишневом (фото: Налоговая служба/Telegram)

Кроме того, глава налоговой службы выразила соболезнования всем, кто пострадал в результате массированного удара по столице и области.

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"К сожалению, есть погибшие и раненые. Искренние соболезнования всем, кто сегодня потерял родных и близких. И скорейшего выздоровления пострадавшим" - добавила Карнаух.

Сейчас на местах попадания продолжается фиксация последствий вражеской атаки, а налоговая служба продолжает обеспечивать сервисы для налогоплательщиков из-за альтернативных точек доступа.

Удар по Киеву и области 6 июля

В ночь на 6 июля Россия запустила по Украине крылатые ракеты. В результате атаки сильно пострадал Киев и область. В столице разрушены несколько жилых домов, погибли 11 человек и еще 46 получили ранения. 7 июля в Киеве объявили жалобу по погибшим.

Удар по Вишневому уничтожил почти пять улиц, около 500 человек были эвакуированы из-за угрозы детонации. Повреждены десятки домов, продолжаются пожары, слышна детонация. 26 человек пострадали, трое из них находятся в тяжелом состоянии, еще трое погибли. Из-за задымления качество воздуха ухудшилось в пять раз.

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