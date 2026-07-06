Ночной удар по Вишневому повредил здание налоговой: где теперь получить услуги

Главное: Приостановка приема: Работа отделения в Вишневом временно остановлена из-за повреждения помещения.

Работа отделения в Вишневом временно остановлена из-за повреждения помещения. Куда обращаться: Налогоплательщиков призывают получать необходимые услуги в любых ближайших Центрах обслуживания плательщиков (ЦОП).

Налогоплательщиков призывают получать необходимые услуги в любых ближайших Центрах обслуживания плательщиков (ЦОП). Состояние персонала: Пострадавших среди работников ГНС нет, однако повреждены частные дома сотрудников, проживающих в городе.

Удар по Вишневому

Как сообщила и. о. председателя Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух, из-за повреждения помещения прием посетителей в Вишневом временно приостановлен. В то же время, граждане могут получить необходимые услуги в любом другом ближайшем Центре обслуживания плательщиков (ЦОП).

Леся Карнаух отметила, что удар врага был направлен на гражданскую инфраструктуру и жилые дома, где ночью находились мирные жители.

"К сожалению, повреждены и дома наших сотрудников из Главного управления ГНС в Киевской области, проживающих в Вишневом. Но главное - никто из работников не пострадал", - отметила глава ГНС.

Поврежденное здание ГНС в Вишневом (фото: Налоговая служба/Telegram)

Кроме того, глава налоговой службы выразила соболезнования всем, кто пострадал в результате массированного удара по столице и области.

"К сожалению, есть погибшие и раненые. Искренние соболезнования всем, кто сегодня потерял родных и близких. И скорейшего выздоровления пострадавшим" - добавила Карнаух.

Сейчас на местах попадания продолжается фиксация последствий вражеской атаки, а налоговая служба продолжает обеспечивать сервисы для налогоплательщиков из-за альтернативных точек доступа.