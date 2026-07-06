Нічний удар по Вишневому пошкодив будівлю податкової: де тепер отримати послуги
Під час масованої атаки російські війська завдали удару по місту Вишневе, внаслідок чого пошкоджень зазнала будівля, де розташовані підрозділи Головного управління ДПС у Київській області та точка доступу Бучанської податкової інспекції.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Податкової служби у Telegram.
Головне:
- Призупинення прийому: Робота відділення у Вишневому тимчасово зупинена через пошкодження приміщення.
- Куди звертатися: Платників податків закликають отримувати необхідні послуги в будь-яких найближчих Центрах обслуговування платників (ЦОП).
- Стан персоналу: Постраждалих серед працівників ДПС немає, проте пошкоджені приватні оселі співробітників, які мешкають у місті.
Удар по Вишневому
Як повідомила в. о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух, через пошкодження приміщення прийом відвідувачів у Вишневому тимчасово призупинено. Водночас громадяни можуть отримати необхідні послуги в будь-якому іншому найближчому Центрі обслуговування платників (ЦОП).
Леся Карнаух наголосила, що удар ворога був спрямований на цивільну інфраструктуру та житлові будинки, де вночі перебували мирні жителі.
"На жаль, пошкоджені і оселі наших співробітників з Головного управління ДПС у Київській області, які мешкають у Вишневому. Але головне - ніхто з працівників не постраждав", - зазначила очільниця ДПС.
Пошкоджена будівля ДПС у Вишневому (фото: Податкова служба/Telegram)
Крім того, очільниця податкової служби висловила співчуття всім, хто постраждав у результаті масованого удару по столиці та області.
"На жаль, є загиблі і поранені. Щирі співчуття всім, хто сьогодні втратив рідних та близьких. І якомога швидшого одужання постраждалим" - додала Карнаух.
Зараз на місцях влучань триває фіксація наслідків ворожої атаки, а податкова служба продовжує забезпечувати сервіси для платників податків через альтернативні точки доступу.
Удар по Києву та області 6 липня
В ніч проти 6 липня Росія запустила по Україні крилаті ракети. Внаслідок атаки сильно постраждав Київ та область. У столиці зруйновано кілька житлових будинків, загинули 11 людей і ще 46 дістали поранення. 7 липня у Києві оголосили жалобу за загиблими.
Удар по Вишневому знищив майже п'ять вулиць, близько 500 людей евакуйювали через загрозу детонації. Пошкоджені десятки будинків, тривають пожежі, чутно детонацію. 26 людей постраждали, троє з них перебувають у важкому стані, ще троє - загинули. Через задимлення якість повітря погіршилась вп'ятеро.