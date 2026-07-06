ua en ru
Пн, 06 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Ночной удар по Вишневому повредил здание налоговой: где теперь получить услуги

12:15 06.07.2026 Пн
2 мин
Отделение не работает после обстрела, но услуги можно получить в другом месте
aimg Василина Копытко
Ночной удар по Вишневому повредил здание налоговой: где теперь получить услуги Среди работников ГНС пострадавших нет (фото: Налоговая служба/Telegram)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Во время массированной атаки российские войска нанесли удар по городу Вишневое, в результате чего повреждения получили здание, где расположены подразделения Главного управления ГНС в Киевской области и точка доступа Бучанской налоговой инспекции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Налоговой службы в Telegram.

Главное:

  • Приостановка приема: Работа отделения в Вишневом временно остановлена из-за повреждения помещения.
  • Куда обращаться: Налогоплательщиков призывают получать необходимые услуги в любых ближайших Центрах обслуживания плательщиков (ЦОП).
  • Состояние персонала: Пострадавших среди работников ГНС нет, однако повреждены частные дома сотрудников, проживающих в городе.

Удар по Вишневому

Как сообщила и. о. председателя Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух, из-за повреждения помещения прием посетителей в Вишневом временно приостановлен. В то же время, граждане могут получить необходимые услуги в любом другом ближайшем Центре обслуживания плательщиков (ЦОП).

Леся Карнаух отметила, что удар врага был направлен на гражданскую инфраструктуру и жилые дома, где ночью находились мирные жители.

"К сожалению, повреждены и дома наших сотрудников из Главного управления ГНС в Киевской области, проживающих в Вишневом. Но главное - никто из работников не пострадал", - отметила глава ГНС.

Ночной удар по Вишневому повредил здание налоговой: где теперь получить услугиНочной удар по Вишневому повредил здание налоговой: где теперь получить услугиПоврежденное здание ГНС в Вишневом (фото: Налоговая служба/Telegram)

Кроме того, глава налоговой службы выразила соболезнования всем, кто пострадал в результате массированного удара по столице и области.

Читайте также: Россия атаковала сортировочный терминал "Новой почты" в Днепре: детали инцидента

"К сожалению, есть погибшие и раненые. Искренние соболезнования всем, кто сегодня потерял родных и близких. И скорейшего выздоровления пострадавшим" - добавила Карнаух.

Сейчас на местах попадания продолжается фиксация последствий вражеской атаки, а налоговая служба продолжает обеспечивать сервисы для налогоплательщиков из-за альтернативных точек доступа.

Удар по Киеву и области 6 июля

В ночь на 6 июля Россия запустила по Украине крылатые ракеты. В результате атаки сильно пострадал Киев и область. В столице разрушены несколько жилых домов, погибли 11 человек и еще 46 получили ранения. 7 июля в Киеве объявили жалобу по погибшим.

Удар по Вишневому уничтожил почти пять улиц, около 500 человек были эвакуированы из-за угрозы детонации. Повреждены десятки домов, продолжаются пожары, слышна детонация. 26 человек пострадали, трое из них находятся в тяжелом состоянии, еще трое погибли. Из-за задымления качество воздуха ухудшилось в пять раз.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киевская область ДПСУ Атака дронов
Новости
Жертвы, разрушенные многоэтажки, эвакуация в Вишневом: главное об атаке на Киев и область
Жертвы, разрушенные многоэтажки, эвакуация в Вишневом: главное об атаке на Киев и область
Аналитика
1424 дня в аду, "игры" с ФСБ и стоячий режим: Интервью с бойцом "Азова" Сергеем Бенцой
Татьяна Демухкорреспондент РБК-Украина 1424 дня в аду, "игры" с ФСБ и стоячий режим: Интервью с бойцом "Азова" Сергеем Бенцой