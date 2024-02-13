Нічний удар "Шахедів" по Україні: у Повітряних силах розповіли про роботу ППО

Атака російських військ Дніпром 13 лютого

У ніч проти 13 лютого росіяни атакували Дніпро безпілотниками типу "Шахед". Жителі міста чули вибухи, в області влада оголосила повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ повідомлялося про кілька хвиль ударних дронів, а також про пуски двох крилатих ракет у напрямку міста.

Пізніше стало відомо, що через атаку росіян по Дніпру деякі райони міста залишилися без світла, тепла та водопостачання. Відомо, що комунальні служби працюють над ремонтом комунікацій.

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