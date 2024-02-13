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У Дніпрі після ударів росіян у деяких районах немає світла та припинено подачу води

Дніпро, Вівторок 13 лютого 2024 00:40
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У Дніпрі після ударів росіян у деяких районах немає світла та припинено подачу води Фото: У Дніпрі після ударів росіян у деяких районах немає світла (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Через атаку росіян по Дніпру, деякі райони міста залишилися без світла та водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КП Дніпроводоканал.

У Дніпрі спостерігаються перебої із подачею електрики. У зв'язку з цим, зупинено насосну станцію та за деякими адресами припинено подачу води.

"У Дніпрі у звʼязку з перебоями світла зупинена ПНС пров. Фестивальний, припинено водопостачання", - повідомили в КП

Водопостачання відсутнє за адресами:

  • вул. Миколи Міхновського: 5,5A, 7,9,10,11,11A, 13,13A, 17,19,21,23,25,25A,27,29,31;
  • пров. Фестивальний: 1,2,3,3А, 4,5,6,9,12,14,16,20,22,24,29,31;
  • просп. Миру: 1Б,25,4А, 5,6,8,10,12,13,14,14A,16А, 17,18,21,29,31,33,35,37,47,49,51,51A,55,59,63,63A,65,67,71,71A, 73,75,75A, 77,81,83,87,89,91,93,95;
  • вул. Березинська, 33,35,37,39,41,43,45,55,58,59,61;
  • вул. Ю. Магалевського: 1,2,6,8,10,11А, 12,14.15А;
  • пров. Вільний, 2А,3,4,5,6,7,12;
  • вул. Ю. Липи, 1,3,3Б,5,7,9,11,13,15,19,21,23;
  • Донецьке шосе: 97,99,105,107,109,111,113,115,119,121,121A,123,123 A, 129,131A,137.

Також місцеві Telegram-канали повідомляють, що без світла залишилася котельня.

"Також поки що без світла котельня на вул. Семафорна (КП Коменергосервіс)", - повідомили місцеві канали.

Атака російських військ по Дніпру

У ніч проти 13 лютого росіяни атакували Дніпро безпілотниками типу "Шахед". Жителі міста чули вибухи, в області влада оголосила повітряну тривогу.

Також увечері 11 лютого росіяни безпілотниками атакували Павлоград Дніпропетровської області. Під удар потрапив енергетичний об'єкт. В результаті виникла пожежа, без світла залишилося майже 30 тисяч абонентів.

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