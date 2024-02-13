RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ночной удар "Шахедов" по Украине: в Воздушных силах рассказали о работе ПВО

Фото: в Воздушных силах рассказали о работе ПВО (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 13 февраля, атаковали территорию Украины с помощью дронов-камикадзе типа "Шахед". Сообщается, что украинские силы ПВО сбили 16 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 13 февраля 2024 года противник атаковал 23 ударными БпЛА типа Shahed-136/131 из районов Приморско-Ахтарска РФ и мыса Чауда временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. Сообщается, что в результате боевой работы уничтожены 16 ударных беспилотников противника в пределах Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

 

 

Атака российских войск по Днепру 13 февраля

В ночь на 13 февраля россияне атаковали Днепр беспилотниками типа "Шахед". Жители города слышали взрывы, в области власти объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах ВСУ сообщалось о нескольких волнах ударных дронов, а также о пусках двух крылатых ракет в направлении города.

Позже стало известно, что из-за атаки россиян по Днепру некоторые районы города остались без света, тепла и водоснабжения. Известно, что коммунальные службы уже работают над ремонтом коммуникаций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
дрониПВОВторжение России в Украину