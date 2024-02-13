Ночной удар "Шахедов" по Украине: в Воздушных силах рассказали о работе ПВО

Атака российских войск по Днепру 13 февраля

В ночь на 13 февраля россияне атаковали Днепр беспилотниками типа "Шахед". Жители города слышали взрывы, в области власти объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах ВСУ сообщалось о нескольких волнах ударных дронов, а также о пусках двух крылатых ракет в направлении города.

Позже стало известно, что из-за атаки россиян по Днепру некоторые районы города остались без света, тепла и водоснабжения. Известно, что коммунальные службы уже работают над ремонтом коммуникаций.

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