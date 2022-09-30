Нічний удар окупантів з "Іскандерів" по Дніпру: кількість постраждалих зросла

Посадовець зазначив, що противник обстріляв місто з "Іскандерів".

"Ворожі ракети знищили транспортне підприємство. Під час пожежі, яку спричинив удар, згоріли 52 автобуси, ще 98 - пошкоджені", - поінформував Резніченко.

Окрім цього, у місті понівечені кілька багатоповерхівок, гімназія, магазин та адміністративні будівлі. Рятувальники з ночі працюють на місцях "прильотів" і з’ясовують масштаби руйнувань.

Росіяни гатили "Градами" по Нікопольському району

Глава ОВА додав, що вночі росіяни тричі гатили "Градами" та важкою артилерією по Нікопольському району.

За словами Резніченка, у Червоногригорівській громаді пошкоджено промислові об’єкти, десяток приватних будинків, водопровід та лінія електропередач.

У Нікополі - снаряди зачепили приватні оселі. Минулося без загиблих та поранених.