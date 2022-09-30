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Ночной удар оккупантов из "Искандеров" по Днепру: количество пострадавших возросло

Фото: Россияне ночью ударили по Днепру из "Искандеров" (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Олег Васкив

Число пострадавших в результате ракетного удара российских оккупантов по Днепру возросло до 5 человек. Подтверждена также гибель одного человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Чиновник отметил, что противник обстрелял город из "Искандеров".

"Вражеские ракеты уничтожили транспортное предприятие. Во время пожара, который нанес удар, сгорели 52 автобуса, еще 98 - повреждены", - проинформировал Резниченко.

Кроме этого, в городе изуродованы несколько многоэтажек, гимназия, магазин и административные здания. Спасатели с ночи работают на местах "прилетов" и выясняют масштабы разрушений.

Россияне били "Градами" по Никопольскому району

Глава ОВА добавил, что ночью россияне трижды били "Градами" и тяжелой артиллерией по Никопольскому району.

По словам Резниченко, в Красногригорьевской громаде повреждены промышленные объекты, десяток частных домов, водопровод и линия электропередач.

В Никополе - снаряды зацепили частные дома. Прошло без погибших и раненых.

Напомним, в Днепре 29 сентября во время воздушной тревоги слышали звуки взрывов.

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