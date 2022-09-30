Ночной удар оккупантов из "Искандеров" по Днепру: количество пострадавших возросло

Чиновник отметил, что противник обстрелял город из "Искандеров".

"Вражеские ракеты уничтожили транспортное предприятие. Во время пожара, который нанес удар, сгорели 52 автобуса, еще 98 - повреждены", - проинформировал Резниченко.

Кроме этого, в городе изуродованы несколько многоэтажек, гимназия, магазин и административные здания. Спасатели с ночи работают на местах "прилетов" и выясняют масштабы разрушений.

Россияне били "Градами" по Никопольскому району

Глава ОВА добавил, что ночью россияне трижды били "Градами" и тяжелой артиллерией по Никопольскому району.

По словам Резниченко, в Красногригорьевской громаде повреждены промышленные объекты, десяток частных домов, водопровод и линия электропередач.

В Никополе - снаряды зацепили частные дома. Прошло без погибших и раненых.