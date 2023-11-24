Нічний удар по об'єктах окупантів у Джанкої: Федоров і партизани розкрили подробиці

Внаслідок атаки в ніч на 24 листопада по військовій частині російських загарбників у тимчасово окупованому Джанкої в Криму противнику завдано серйозних втрат. На пункті пропуску між півостровом та підконтрольною військам РФ частиною території Херсонської області утворилися черги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар міського голови Мелітополя Івана Федорова в ефірі національного телемарафону, та Telegram-канал кримського руху опору " Атеш ".

За словами мера, цієї ночі жителі Джанкоя чули понад десять потужних вибухів. Вже пізніше на "Чонгарі" - на адміністративному кордоні між Кримом та Херсонською областю - виникли довгі черги в обидві сторони.

"Повністю пункт пропуску не працює. Ворог точно зазнав там надвеликих втрат", - зазначив Федоров.

Як йдеться у вечірній заяві представників кримського підпілля, після вдалого ураження у Джанкої в/ч окупаційних військ було знищено не лише системи РЛС та засоби ППО, але також особовий склад противника.

"Як повідомляє наше джерело з військової частини в Джанкої, весь автотранспорт призначений для перевезення загиблих, з ночі по цей момент задіяний для евакуації тіл. Окремо зафіксовано пересування 8-10 "труповозок" з тілами 200-х рано-вранці", - розповіли в "Атеш".

Партизани додали, що разом із жителями Джанкоя причетні до цих нічних ударів по ворожих об'єктах на півострові.

"Останні місяці ми часто публікували інформацію про розташування ППО, РЛС, центрів підготовки мобілізованих ЗС РФ у Джанкої. Усю зібрану інформацію від джерел у військах, від мирних жителів ми передавали безпосередньо "центрам ухвалення рішень України"", - кажуть у Силах спротиву.

Нічні вибухи в Джанкої

Раніше повідомлялося, що у ніч на п'ятницю, 24 листопада, у цьому місті на півночі тимчасово окупованого Криму пролунали гучні звуки вибухів. У мережі писали про щонайменше 7 потужних вибухів у районі Джанкоя.

Крім того, користувачі інтернету розповідали про атаку безпілотників у Криму.

Вже вранці Кримські партизани заявили, що в Джанкої були уражені військові частини російських загарбників, а також ППО, РЛС та особовий склад інтервентів.