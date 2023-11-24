В окупованому Криму повідомляють про гучні вибухи в Джанкої

У місті Джанкой в тимчасово окупованому Криму пролунали гучні звуки вибухів сьогодні вночі, 24 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

У мережі зазначають про щонайменше 7 потужних вибухів у районі міста Джанкой.

"Джанкой. Скорее всего ПВО", - йдеться у повідомленні.

Користувачі в соцмережах також повідомляють про атаку безпілотників.

Джанкой на мапі (фото: скрін google.com/maps)

Вибухи в Криму

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в різних містах окупованого Криму регулярно лунають вибухи, пов'язані з ударами дронів і ракет по місцях розташування загарбників, стоянок техніки тощо.

Зокрема 23 листопада у Новофедорівці Сакського району Криму лунали вибухи та кулеметні черги.

Також 21 листопада, в Севастополі пролунала серія вибухів. Очевидці заявили про перший вибух в центральній частині міста близько о 12:15. Після цього пролунав ще один. Попри те, що в місті не було оголошено про повітряну тривогу, пізніше, як писав "Кримський вітер" пролунало знову щонайменше п'ять вибухів.