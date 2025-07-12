Нічний удар по Львову: серед 10 поранених - діти, знищено квартири й бізнеси

Нічна атака по Львову призвела до значних руйнувань і постраждалих. Внаслідок удару по місту постраждали 10 людей, серед них - двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.

Крім того, повідомляється, що досі у різних населених пунктах Львівської області виявляють уламки ворожих безпілотників та крилатих ракет.

Наразі на місця працює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Також ушкоджень зазнали елементи фасаду і вікна навчальних корпусів Львівська політехніка.

Шість сімей, чиї домівки більше непридатні для проживання, тимчасово розселили у готелях. Пошкоджені загалом:

Станом на 15:15 через атаку ворога постраждали 10 людей. Сімом особам, зокрема двом дітям, допомогу надали на місцях, а ще трьох госпіталізували.

Удар по Україні вночі 12 липня

У ніч на 12 липня російські окупанти вчергове завдали удару по Україні. Ворог бив дронами-камікадзе та крилатими ракетами.

Чернівці, Львів та Луцьк стали епіцентрами удару.

У Чернівцях уламки ворожих об'єктів спричинили масштабні пожежі, зруйновано адмінбудівлі, житлові будинки, магазини та автівки.

Підтверджено загибель двох людей - 26-річної дівчини та 43-річного чоловіка. У Сторожинецькій громаді зафіксовані пошкодження житла та авто, однак там обійшлося без жертв.

У Львові дрон влучив у житловий будинок, зруйнував під’їзд, спричинив витік газу та займання даху. У Залізничному районі пошкоджено інші споруди, серед яких - дитячий садок.

У Луцьку також зафіксовано вибухи й масштабну пожежу, яка повністю знищила приватний будинок. Усі наслідки атаки нині ліквідують рятувальні служби.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни запустили по Україні 26 ракет та майже 600 дронів, більше половини з яких - "Шахеди".

Детальніше про нічну атаку - в матеріалі РБК-Україна.

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