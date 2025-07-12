Ночной удар по Львову: раненые дети, уничтоженные квартиры и бизнесы

Ночная атака по Львову привела к значительным разрушениям и пострадавшим. В результате удара по городу пострадали 10 человек, среди них - двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.

По состоянию на 15:15 из-за атаки врага пострадали 10 человек. Семерым лицам, в том числе двум детям, помощь оказали на местах, а еще троих госпитализировали. Шесть семей, чьи дома больше непригодны для проживания, временно расселили в гостиницах. Повреждены в целом: 51 дом (528 квартир),

19 автомобилей,

21 помещение, которое принадлежит бизнесу,

2 промышленных объекта. Также повреждения получили элементы фасада и окна учебных корпусов Львовская политехника. Сейчас на места работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.