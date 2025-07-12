Ночной удар по Львову: раненые дети, уничтоженные квартиры и бизнесы
Ночная атака по Львову привела к значительным разрушениям и пострадавшим. В результате удара по городу пострадали 10 человек, среди них - двое детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.
По состоянию на 15:15 из-за атаки врага пострадали 10 человек. Семерым лицам, в том числе двум детям, помощь оказали на местах, а еще троих госпитализировали.
Шесть семей, чьи дома больше непригодны для проживания, временно расселили в гостиницах. Повреждены в целом:
- 51 дом (528 квартир),
- 19 автомобилей,
- 21 помещение, которое принадлежит бизнесу,
- 2 промышленных объекта.
Также повреждения получили элементы фасада и окна учебных корпусов Львовская политехника.
Сейчас на места работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Удар по Украине ночью 12 июля
В ночь на 12 июля российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по Украине. Враг бил дронами-камикадзе и крылатыми ракетами.
Черновцы, Львов и Луцк стали эпицентрами удара.
В Черновцах обломки вражеских объектов вызвали масштабные пожары, разрушены админздания, жилые дома, магазины и автомобили.
Подтверждена гибель двух человек - 26-летней девушки и 43-летнего мужчины. В Сторожинецкой общине зафиксированы повреждения жилья и авто, однако там обошлось без жертв.
Во Львове дрон попал в жилой дом, разрушил подъезд, вызвал утечку газа и возгорание крыши. В Железнодорожном районе повреждены другие сооружения, среди которых - детский сад.
В Луцке также зафиксированы взрывы и масштабный пожар, который полностью уничтожил частный дом. Все последствия атаки сейчас ликвидируют спасательные службы.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне запустили по Украине 26 ракет и почти 600 дронов, более половины из которых - "Шахеды".
Подробнее о ночной атаке - в материале РБК-Украина.
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