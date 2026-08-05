Нічний удар по Києву: загинула жінка, понад десяток постраждалих

За даними КМВА, станом на 02:10 у столиці "від рук ворога загинула жінка". Також було відомо про 5 постраждалих. Однак вже через півгодини кількість постраждалих вчергове зросла.

"Кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до 12 осіб. Роботи на місцях тривають, інформація оновлюється", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, близько години тому мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі писав, що серед постраждалих є водій швидкої допомоги. Авто швидкої було пошкоджено від повторних вибухів.