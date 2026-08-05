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Нічний удар по Києву: загинула жінка, понад десяток постраждалих

02:57 05.08.2026 Ср
1 хв
Скільки людей постраждали у Києві внаслідок нової атаки РФ?
aimg Едуард Ткач
Фото: серед постраждалих є водій швидкої (Getty Images)

Російські окупанти в ніч на 5 серпня атакували Київ дронами та балістикою. Наразі вже відомо про загиблу, а кількість постраждалих людей постійно зростає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

За даними КМВА, станом на 02:10 у столиці "від рук ворога загинула жінка". Також було відомо про 5 постраждалих. Однак вже через півгодини кількість постраждалих вчергове зросла.

"Кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до 12 осіб. Роботи на місцях тривають, інформація оновлюється", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, близько години тому мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі писав, що серед постраждалих є водій швидкої допомоги. Авто швидкої було пошкоджено від повторних вибухів.

Обстріл Києва

Нагадаємо, в ніч на 5 серпня Київ вчергове опинився під масованою атакою ракет і дронів. Наразі наслідки фіксуються на понад 7 локаціях у Голосіївському, Оболонському, Деснянському та Святошинському районах Києва.

За даними місцевої влади, у місті пошкоджено житлову інфраструктуру, виникли пожежі на складах, а у Голосіївському районі стався витік аміаку, який вже локалізували.

Детальніше про наслідки атаки РФ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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КиївОбстріл КиєваВійна в Україні