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Ночной удар по Киеву: погибла женщина, более десятка пострадавших

02:57 05.08.2026 Ср
1 мин
Сколько человек пострадало в Киеве в результате новой атаки РФ?
aimg Эдуард Ткач
Фото: среди пострадавших водитель скорой (Getty Images)

Российские оккупанты в ночь на 5 августа атаковали Киев дронами и баллистикой. Уже известно о погибшей, а количество пострадавших людей постоянно растет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

По данным КГВА, по состоянию на 2:10 в столице "от рук врага погибла женщина". Также было известно о 5 пострадавших. Однако уже через полчаса количество пострадавших в очередной раз возросло.

"Количество пострадавших в результате российской атаки возросло до 12 человек. Работы на местах продолжаются, информация обновляется", - говорится в сообщении.

Кроме того, около часа назад мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале писал, что среди пострадавших водитель скорой помощи. Автомобиль скорой был поврежден от повторных взрывов.

Обстрел Киева

Напомним, в ночь на 5 августа Киев в очередной раз оказался под массированной атакой ракет и дронов. Последствия фиксируются более чем на 7 локациях в Голосеевском, Оболонском, Деснянском и Святошинском районах Киева.

По данным местных властей, в городе повреждена жилищная инфраструктура, возникли пожары на складах, а в Голосеевском районе произошла утечка аммиака, который уже локализовали.

Подробнее о последствиях атаки РФ - читайте в материале РБК-Украина.

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