Ночной удар по Киеву: погибла женщина, более десятка пострадавших

По данным КГВА, по состоянию на 2:10 в столице "от рук врага погибла женщина". Также было известно о 5 пострадавших. Однако уже через полчаса количество пострадавших в очередной раз возросло.

"Количество пострадавших в результате российской атаки возросло до 12 человек. Работы на местах продолжаются, информация обновляется", - говорится в сообщении.

Кроме того, около часа назад мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале писал, что среди пострадавших водитель скорой помощи. Автомобиль скорой был поврежден от повторных взрывов.