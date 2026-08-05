Нічний удар по Києву: загинула жінка, понад десяток постраждалих
Російські окупанти в ніч на 5 серпня атакували Київ дронами та балістикою. Наразі вже відомо про загиблу, а кількість постраждалих людей постійно зростає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.
За даними КМВА, станом на 02:10 у столиці "від рук ворога загинула жінка". Також було відомо про 5 постраждалих. Однак вже через півгодини кількість постраждалих вчергове зросла.
"Кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до 12 осіб. Роботи на місцях тривають, інформація оновлюється", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, близько години тому мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі писав, що серед постраждалих є водій швидкої допомоги. Авто швидкої було пошкоджено від повторних вибухів.
Обстріл Києва
Нагадаємо, в ніч на 5 серпня Київ вчергове опинився під масованою атакою ракет і дронів. Наразі наслідки фіксуються на понад 7 локаціях у Голосіївському, Оболонському, Деснянському та Святошинському районах Києва.
За даними місцевої влади, у місті пошкоджено житлову інфраструктуру, виникли пожежі на складах, а у Голосіївському районі стався витік аміаку, який вже локалізували.
Детальніше про наслідки атаки РФ - читайте в матеріалі РБК-Україна.