Ночной удар по Киеву: погибла женщина, более десятка пострадавших
Российские оккупанты в ночь на 5 августа атаковали Киев дронами и баллистикой. Уже известно о погибшей, а количество пострадавших людей постоянно растет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.
По данным КГВА, по состоянию на 2:10 в столице "от рук врага погибла женщина". Также было известно о 5 пострадавших. Однако уже через полчаса количество пострадавших в очередной раз возросло.
"Количество пострадавших в результате российской атаки возросло до 12 человек. Работы на местах продолжаются, информация обновляется", - говорится в сообщении.
Кроме того, около часа назад мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале писал, что среди пострадавших водитель скорой помощи. Автомобиль скорой был поврежден от повторных взрывов.
Обстрел Киева
Напомним, в ночь на 5 августа Киев в очередной раз оказался под массированной атакой ракет и дронов. Последствия фиксируются более чем на 7 локациях в Голосеевском, Оболонском, Деснянском и Святошинском районах Киева.
По данным местных властей, в городе повреждена жилищная инфраструктура, возникли пожары на складах, а в Голосеевском районе произошла утечка аммиака, который уже локализовали.
Подробнее о последствиях атаки РФ - читайте в материале РБК-Украина.