Нічний удар по Хмельницькій області: в ОВА назвали наслідки

Перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін сказав, що під час атаки працювали сили ППО. Потерпілих та постраждалих немає.

"Вночі, під час чергової ворожої атаки, в області працювали сили ППО. Ми вкотре дякуємо ВСУ за якісну роботу", - заявив Тюрін.

Через атаку на Шепетівський район пошкоджено агропідприємство.

"Водночас надійшла інформація, що внаслідок атаки у Шепетівському районі пошкоджено дах, вікна та двері приміщення агропідприємства", - сказав Тюрін.

За словами заступника начальника ОВА, усі відповідні служби працюють.

Атаки Хмельницької області

Хмельницька область часто підпадає під обстріл російських військ.

Так, уночі 28 листопада під час обстрілу окупантами уламки збитого дрона впали на дах приватного будинку. Вдень під час повітряної тривоги мешканці Хмельницької області чули вибухи.

Також вибухи під час повітряної тривоги на Хмельниччині були 24 листопада. Пізніше Тюрін заявив про роботу ППО.