В Хмельницькій області пролунали вибухи, працювала ППО

У Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги сьогодні вночі, 24 листопада, повідомлялося про роботу ППО.

Про це заявив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook .

"Хмельницький район. Працюють сили ППО", - йдеться у повідомленні.

Раніше у Повітряних Силах ЗСУ попереджали про загрозу ударних безпілотників для Хмельницької області.

Зокрема, мешканців міста Старокостянтинів, що у Хмельницькому районі закликали перебувати в укриттях.

Атака РФ по Хмельницькій

Внаслідок збиття одного з дронів, які запустили російські окупанти вранці 16 листопада, уламки пошкодили вантажний автомобіль у Хмельницькій області.

Також 25 жовтня окупанти завдали удару по території поблизу Хмельницької АЕС. Внаслідок цього у містах Славута та Нетішин було порушено електропостачання.

Вибухи не вплинули на роботу АЕС, але на території станції пошкоджено будівлі.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, удар окупантів по території поблизу Хмельницької атомної електростанції - це традиційна російська "лякачка" атомним інцидентом.