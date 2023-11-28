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В Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Вівторок 28 листопада 2023 22:21
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В Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги Фото: вибухи на Хмельниччині пролунали під час повітряної тривоги (ДСНС / Павло Петров)
Автор: Володимир Костирін

В Хмельницькій області пролунали звуки вибухів увечері у вівторок, 28 листопада. У регіоні оголошена повітряна тривога через загрозу ворожої атаки із застосуванням ударних дронів типу Shahed.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Хмельницький".

Звуки вибухів пролунали близько десятої години вечора.

"На Хмельниччині чутно звуки вибухів. В області триває повітряна тривога", - йдеться у публікації.

Місцева влада закликає жителів області залишатися в укриттях до закінчення тривоги.

Також повідомляється, що в області триває робота сил протиповітряної оборони.

"На Хмельниччині чутно вибухи, працює ППО", - заявив перший заступник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про групи ворожих БПЛА, які прямували у бік Хмельницької області, і зокрема у бік Старокостянтинова.

"Декілька груп з північної та південної сторони Вінницької області в напрямку Хмельниччини", - йшлося в оголошенні від 21:30. А вже 22:04 в ПС повідомили про рух БпЛА противника з Вінницької області в напрямку Старокостянтинова.

Крім того, о 22:23 військові попередили про фіксацію ударних дронів ворога в районі Шепетівки Хмельницької області

Вечірня повітряна атака 28 листопада

Цього вечора російські окупанти знову запустили декілька груп ударних безпілотників по території України. Повітряна тривога оголошена у кількох областях.

В Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Раніше стало відомо про роботу ППО у Київській області по ворожих безпілотниках.

Крім того, в командуванні Повітряних сил заявили також про загрозу застосування російськими загарбниками балістичного озброєння, а також попередили про ракетну небезпеку в Одеській області.

Нагадаємо, вчора вночі у Хмельницькому районі уламки збитого ППО ЗСУ дрона російських окупантів впали на дах приватного будинку.

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