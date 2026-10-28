Нічний удар по Харкову: у місті пошкоджені будівлі, серед постраждалих дитина (фото)

ДСНС показала фото з Харкова, де внаслідок російського удару по Основ’янському району ввечері 27 жовтня постраждали п’ятеро людей, серед них - чотирирічна дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу ДСНС.
Як відомо, дрон влучив по Основ’янському району - на місці атаки спалахнула масштабна пожежа, вогонь охопив 2500 квадратних метрів.
Унаслідок обстрілу горіли багатоквартирний і приватний житлові будинки, господарчі споруди та виробнича будівля. Також пошкоджені багатоповерхівки, гаражі й автомобілі.
ДСНС оприлюднила фотографії з місця удару. На кадрах видно масштабну пожежу та охоплені вогнем будівлі.
Рятувальники разом з іншими екстреними службами працюють на місці атаки та ліквідовують наслідки обстрілу. Роботи тривають в умовах загрози повторних російських ударів.
Психологи ДСНС надають допомогу людям, які постраждали внаслідок атаки.
Нагадаємо, Росія завдала удару по багатоповерхівці у Харкові увечері 27 жовтня.
Перед цим, зранку 25 жовтня російські окупанти також атакували дронами Харків. Ворожий удар пошкодив багатоквартирний житловий будинок.