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Нічний удар по Харкову: у місті пошкоджені будівлі, серед постраждалих дитина (фото)

06:49 28.10.2026 Ср
1 хв
aimg Юлія Маловічко
Фото: рятувальники на ліквідації наслідків удару (ДСНС України)

ДСНС показала фото з Харкова, де внаслідок російського удару по Основ’янському району ввечері 27 жовтня постраждали п’ятеро людей, серед них - чотирирічна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу ДСНС.

Як відомо, дрон влучив по Основ’янському району - на місці атаки спалахнула масштабна пожежа, вогонь охопив 2500 квадратних метрів.

Унаслідок обстрілу горіли багатоквартирний і приватний житлові будинки, господарчі споруди та виробнича будівля. Також пошкоджені багатоповерхівки, гаражі й автомобілі.

ДСНС оприлюднила фотографії з місця удару. На кадрах видно масштабну пожежу та охоплені вогнем будівлі.

Рятувальники ліквідовують наслідки удару

Рятувальники разом з іншими екстреними службами працюють на місці атаки та ліквідовують наслідки обстрілу. Роботи тривають в умовах загрози повторних російських ударів.

Психологи ДСНС надають допомогу людям, які постраждали внаслідок атаки.

Нагадаємо, Росія завдала удару по багатоповерхівці у Харкові увечері 27 жовтня.

Перед цим, зранку 25 жовтня російські окупанти також атакували дронами Харків. Ворожий удар пошкодив багатоквартирний житловий будинок.

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ХарківВійна в УкраїніАтака дронів