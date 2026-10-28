Нічний удар по Харкову: у місті пошкоджені будівлі, серед постраждалих дитина (фото)

Як відомо, дрон влучив по Основ’янському району - на місці атаки спалахнула масштабна пожежа, вогонь охопив 2500 квадратних метрів.

Унаслідок обстрілу горіли багатоквартирний і приватний житлові будинки, господарчі споруди та виробнича будівля. Також пошкоджені багатоповерхівки, гаражі й автомобілі.

ДСНС оприлюднила фотографії з місця удару. На кадрах видно масштабну пожежу та охоплені вогнем будівлі.

Рятувальники ліквідовують наслідки удару

Рятувальники разом з іншими екстреними службами працюють на місці атаки та ліквідовують наслідки обстрілу. Роботи тривають в умовах загрози повторних російських ударів.

Психологи ДСНС надають допомогу людям, які постраждали внаслідок атаки.