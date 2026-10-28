RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Олешки Графики отключения света Война в Украине

Ночной удар по Харькову: в городе повреждены здания, среди пострадавших ребенок (фото)

06:49 28.10.2026 Ср
1 мин
aimg Юлия Маловичко
Фото: спасатели на ликвидации последствий удара (ГСЧС Украины)

ГСЧС показала фото из Харькова, где в результате российского удара по Основянскому району вечером 27 октября пострадали пять человек, среди них - четырехлетний ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Как известно, дрон попал по Основянскому району – на месте атаки вспыхнул масштабный пожар, огонь охватил 2500 квадратных метров.

В результате обстрела горели многоквартирный и частный жилые дома, хозяйственные постройки и производственное здание. Также повреждены многоэтажки, гаражи и автомобили.

ГСЧС обнародовала фотографии с места удара. На кадрах виден масштабный пожар и охваченные огнем здания.

Спасатели ликвидируют последствия удара

Спасатели вместе с другими экстренными службами работают на месте атаки и ликвидируют последствия обстрелов. Работы продолжаются в условиях угрозы повторных российских ударов.

Психологи ГСЧС оказывают помощь людям, пострадавшим в результате атаки.

Напомним, Россия нанесла удар по многоэтажке в Харькове вечером 27 октября.

Перед этим утром 25 октября российские кафиры также атаковали дронами Харьков. Вражеский удар повредил многоквартирный жилой дом.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ХарьковВойна в УкраинеАтака дронов