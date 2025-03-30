Нічний удар дронів по Харкову: кількість постраждалих зросла до 35

Внаслідок нічної атаки на Харків загинули двоє осіб - чоловік і жінка.

"35 поранених, серед них п’ятеро дітей. 13 людей шпиталізовані, одна дівчина-підліток - у важкому стані", - повідомив Терехов.

За словами мера, вдруге за тиждень ворог завдав комбінованої атаки по місту, випустивши сім "Шахедів" по житлових кварталах, лікарні та інфраструктурі. Крім того, росіяни вдарили по військовому шпиталю.

Фото: у Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок атаки (t.me/pgo_gov_ua)

Як зазначив мер, у Шевченківському районі пошкоджені 27 житлових будинків. Руйнувань зазнали ринок, РАЦС, Будинок проєктів, коледж, гуртожиток, де живуть ВПО. Згоріли понад 10 цивільних авто та гаражі.

Також під удари ворога потрапив Холодногірський район Харкова. Там пошкоджені 32 приватні будинки.