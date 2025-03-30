Нічний удар дронів по Харкову: кількість постраждалих зросла до 35

У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок нічного нальоту дронів. Поранення отримали 35 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram.
Внаслідок нічної атаки на Харків загинули двоє осіб - чоловік і жінка.
"35 поранених, серед них п’ятеро дітей. 13 людей шпиталізовані, одна дівчина-підліток - у важкому стані", - повідомив Терехов.
За словами мера, вдруге за тиждень ворог завдав комбінованої атаки по місту, випустивши сім "Шахедів" по житлових кварталах, лікарні та інфраструктурі. Крім того, росіяни вдарили по військовому шпиталю.
Фото: у Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок атаки (t.me/pgo_gov_ua)
Як зазначив мер, у Шевченківському районі пошкоджені 27 житлових будинків. Руйнувань зазнали ринок, РАЦС, Будинок проєктів, коледж, гуртожиток, де живуть ВПО. Згоріли понад 10 цивільних авто та гаражі.
Також під удари ворога потрапив Холодногірський район Харкова. Там пошкоджені 32 приватні будинки.
Як відомо, 29 березня з 20:45 до 21:05 російські окупанти здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по Харкову.
За даними прокуратури, у Шевченківському районі правоохоронці зафіксували пʼять влучань. У Холодногірському районі міста ворог вдарив по приватному житловому сектору.
Генштаб ЗСУ також повідомив, що росіяни по військовому госпіталю у Харкові. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю шпиталю та розташовані поруч житлові будинки, є постраждалі серед військовослужбовців.
Місцева прокуратура повідомляла, що через російські удари постраждали 30 осіб. Двоє осіб загинули.
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