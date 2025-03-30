Ночной удар дронов по Харькову: количество пострадавших возросло до 35

В результате ночной атаки на Харьков погибли два человека - мужчина и женщина.

"35 раненых, среди них пятеро детей. 13 человек госпитализированы, одна девушка-подросток - в тяжелом состоянии", - сообщил Терехов.

По словам мэра, второй раз за неделю враг нанес комбинированную атаку по городу, выпустив семь "Шахедов" по жилым кварталам, больнице и инфраструктуре. Кроме того, россияне ударили по военному госпиталю.

Фото: в Харькове возросло количество пострадавших в результате атаки (t.me/pgo_gov_ua)

Как отметил мэр, в Шевченковском районе повреждены 27 жилых домов. Разрушениям подверглись рынок, ЗАГС, Дом проектов, колледж, общежитие, где живут ВПЛ. Сгорели более 10 гражданских авто и гаражи.

Также под удары врага попал Холодногорский район Харькова. Там повреждены 32 частных дома.