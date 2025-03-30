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Ночной удар дронов по Харькову: количество пострадавших возросло до 35

Фото: в Харькове возросло количество пострадавших в результате атаки (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Харькове возросло количество пострадавших в результате ночного налета дронов. Ранения получили 35 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.

В результате ночной атаки на Харьков погибли два человека - мужчина и женщина.

"35 раненых, среди них пятеро детей. 13 человек госпитализированы, одна девушка-подросток - в тяжелом состоянии", - сообщил Терехов.

По словам мэра, второй раз за неделю враг нанес комбинированную атаку по городу, выпустив семь "Шахедов" по жилым кварталам, больнице и инфраструктуре. Кроме того, россияне ударили по военному госпиталю.

 

Фото: в Харькове возросло количество пострадавших в результате атаки (t.me/pgo_gov_ua)

Как отметил мэр, в Шевченковском районе повреждены 27 жилых домов. Разрушениям подверглись рынок, ЗАГС, Дом проектов, колледж, общежитие, где живут ВПЛ. Сгорели более 10 гражданских авто и гаражи.

Также под удары врага попал Холодногорский район Харькова. Там повреждены 32 частных дома.

Массированный удар по Харькову

Как известно, 29 марта с 20:45 до 21:05 российские оккупанты совершили массированную атаку ударными беспилотниками по Харькову.

По данным прокуратуры, в Шевченковском районе правоохранители зафиксировали пять попаданий. В Холодногорском районе города враг ударил по частному жилому сектору.

Генштаб ВСУ также сообщил, что россияне по военному госпиталю в Харькове. В результате атаки повреждено здание госпиталя и расположенные рядом жилые дома, есть пострадавшие среди военнослужащих.

Местная прокуратура сообщала, что из-за российских ударов пострадали 30 человек. Два человека погибли.

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ХарьковВойна в УкраинеАтака дронов