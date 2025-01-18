Нічний "сюрприз" для окупантів. Прикордонники показали відео бою з Сумського напрямку

Російські ДРГ на кордоні

Раніше ми писали про те, що російські окупанти намагаються розширити зону впливу у Харківській області. Спроби заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп продовжуються, але їх активність останнім часом стала меншою.

Також повідомлялося, що військові знищили російську ДРГ на півночі України. ЗСУ зіштовхнулись з росіянами майже впритул.

Зауважимо також, що росіяни постійно поширюють інформацію про нібито прорив кордону України у Сумській області. Однак Сили оборони тримають позиції та готові до можливих спроб проникнення ворожих ДРГ.

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