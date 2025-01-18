Ночной "сюрприз" для оккупантов. Пограничники показали видео боя с Сумского направления

Российские ДРГ на границе

Ранее мы писали о том, что российские оккупанты пытаются расширить зону влияния в Харьковской области. Попытки захода вражеских диверсионно-разведывательных групп продолжаются, но их активность в последнее время стала меньше.

Также сообщалось, что военные уничтожили российскую ДРГ на севере Украины. ВСУ столкнулись с россиянами почти вплотную.

Заметим также, что россияне постоянно распространяют информацию о якобы прорыве границы Украины в Сумской области. Однако Силы обороны держат позиции и готовы к возможным попыткам проникновения вражеских ДРГ.

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